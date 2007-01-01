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Общество

В Калужской области назвали отрасль с самой высокой зарплатой

Больше всего в регионе зарабатывают те, кто занимается наукой.
Дмитрий Ивьев
17.03, 11:32
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Такую информацию 17 марта опубликовало агентство «РИА Новости» в рейтинге регионов по зарплатам в отдельных отраслях.

В науке калужане в среднем зарабатывали в 2024 году 104 тысячи рублей в месяц. Это 32 место в списке.

В лидерах рейтинга Сахалинская область. Там в добыче нефти и газа в месяц зарабатывают в среднем 317 тысяч. На второй позиции Москва – 302 тысячи в финансовых услугах.

Другие соседи Калужской области расположились на следующих позициях: Московская область – 16 место (147 тысяч рублей в ИТ и связи), Тульская область – 40 (95 тысяч в производстве готовых металлических изделий), Смоленская область – 59 (81 тысяча в производстве готовых металлических изделий), Брянская область – 72 (67 тысяч в сухопутном транспорте), Орловская область – 73 (67 тысяч в сухопутном транспорте).

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