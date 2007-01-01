Калужский губернатор поручил разобраться, как выполняется закон о «наливайках»
С 1 марта вступил в силу документ, который ограничивает работу таких заведений.
В понедельник вопрос обсуждали на заседании правительства.
По информации министерства конкурентной политики, серьезных нареканий по этому поводу не поступало.
- Однако буквально на днях увидел в соцсетях жалобу от жителей Сосенского на кафе «Уголок», - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Оно расположено в жилом секторе, и его посетители до 5 утра мешали людям спать.
Он поручил министерству и администрации района провести проверку.