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Общество

Калужский губернатор поручил разобраться, как выполняется закон о «наливайках»

С 1 марта вступил в силу документ, который ограничивает работу таких заведений.
Дмитрий Ивьев
17.03, 10:06
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В понедельник вопрос обсуждали на заседании правительства.

По информации министерства конкурентной политики, серьезных нареканий по этому поводу не поступало.

- Однако буквально на днях увидел в соцсетях жалобу от жителей Сосенского на кафе «Уголок», - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Оно расположено в жилом секторе, и его посетители до 5 утра мешали людям спать.

Он поручил министерству и администрации района провести проверку.

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