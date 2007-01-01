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Общество

ВТБ запустил подпись документов NFC-токеном в мобильном приложении для крупного бизнеса

17.03, 10:52
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ВТБ первым на рынке реализовал возможность подписания документов при помощи NFC-токенов усиленной электронной подписью в мобильном приложении для крупного бизнеса «ВТБ Бизнес-онлайн CIB». Новый функционал позволяет клиентам полноценно работать с документацией со смартфона и обеспечивает высокий уровень защиты информации.

Усиленную электронную подпись при удаленной работе с документами используют 98% клиентов ВТБ – представителей крупного бизнеса. Благодаря доработке такой функционал теперь доступен не только в компьютере, но и в смартфоне. Для того чтобы воспользоваться им в мобильном приложении, клиенту необходимо просто приложить токен к смартфону, который должен иметь встроенный NFC-модуль. ВТБ поможет клиентам проверить, доступна ли для них бесконтактная подпись. 

NFC-токены – современная и наиболее безопасная альтернатива таким методам подтверждения операций как PUSH-уведомления и СМС-коды, которые клиент получает на телефон. В отличие от них, ключи электронной подписи хранятся только в памяти самого токена, не взаимодействуют с другими мобильными приложениями смартфона и не передаются в память устройства. 

«ВТБ предоставляет клиентам разные инструменты для управления бизнесом, в том числе и продукты, которые позволяют работать удаленно. Внедрение в мобильное приложение функционала по подписанию документов при помощи NFC-токенов позволит клиенту оперативно работать с информацией прямо со смартфона даже вне офиса. Это значительно ускоряет выполнение задач и повышает эффективность бизнеса», – отметил Игорь Острейко, руководитель департамента транзакционного бизнеса банка ВТБ – вице-президент.

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