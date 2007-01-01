Калужский депутат призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости

Неоднозначное заявления сделал Евгений Руденко из Тарусы.

Фото со страницы Руденко в ВК.

Фото со страницы Руденко в ВК.

Он представляет ЛДПР в городской думе.

В своей публикации в социальной сети «ВКонтакте» Руденко написал от имени депутатов Тарусы. Он попросил местных жительниц «чаще одевать миниюбки в солнечные дни».

По мнению Руденко, это улучшит демографию в России.

В комментарии к депутату пришли люди, возмущенные такими инициативами. В одном из ответов Руденко пояснил, что мини-юбки придумали в 70-е, а браки тогда якобы были крепче.

- У девушки в мини шанс выйти замуж увеличивается в разы. 100%, - написал также Руденко.