Работа бобра попала на камеру в калужском лесу

Видео с фотоловушки 17 марта опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Как рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова, на территории юга Калужской области бобры были практически полностью истреблены человеком к первой трети 20 века. На них активно охотились ради пушнины, мяса и секрета особой запаховой железы, т.н. «бобровой струи», которую использовали в парфюмерии для закрепления запахов. В середине 20 века в Калужскую область завозили бобров из Воронежского заповедника, где сохранялась и искусственно поддерживалась крупная репродуктивная группировка этого вида.

Сейчас в заповеднике устойчивая и стабильная размножающаяся группировка бобров, их численность на южном участке – около 100 особей.

- Бобры – очень ценный и важный элемент экосистемы, - подчеркнула Литвинова. - Деятельность бобра приводит ко многим изменениям в среде обитания этого вида. Самый известный эффект – это строительство плотин, сооружение запруд и, как следствие, локальное поднятие уровня грунтовых вод на участке. Бобровое поселение поддерживает гидрологический режим на конкретном участке леса и проходящих через него водотоков, сохраняет водоёмы, в которых обитает большое количество самых разных животных: различных беспозвоночных, рыб, амфибий, околоводных птиц и млекопитающих. Обводнение бобрами водоёмов особенно ценно с учётом тянущейся уже больше 10 лет затяжной засухи в центральном регионе, без бобров многие мелкие ручьи и речки к концу лета практически полностью бы пересыхали. Бобровые запруды обеспечивают успешное выживание таких видов, как речная выдра, американская и европейская норка, ондатра, серая цапля, чёрный аист, разные виды уток.

Помимо изменения и поддержания гидрологического режима бобры меняют и растительность вокруг своих поселений. Часть крупных деревьев они вываливают при строительстве плотин и хаток, образуя локальные осветления по берегам водоёмов. На таких более светлых участках начинается ускоренное возобновление многих древесных пород.