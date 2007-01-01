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Общество

В Калужскую область прилетели гуси

Дмитрий Ивьев
17.03, 09:20
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Фото: Оксана Вахтурова.
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Перелетные птицы возвращаются в наш регион.

В воскресенье, 16 марта, снимок гусей опубликовала Оксана Вахтурова.

Напомним, синоптики предсказывают, что с середины недели начнется потепление.

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