В Людиново прошел муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»

Ежегодно он проводился в рамках нацпроекта «Образование», а с этого года – в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», рассказала пресс-служба правительства Калужской области.

Участники декламировали отрывки прозы из произведений российских и зарубежных авторов XVIII-XXI веков, не входящих в школьную программу.

В Людиновском районе в конкурсе участвовало более 300 школьников.

Победителями стали Александр Киреев из школы №2, Александр Труженников из школы №5 и Матвей Андрюшкевич из школы №8.