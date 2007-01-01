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Общество

В Людиново прошел муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»

Дмитрий Ивьев
16.03, 09:50
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Ежегодно он проводился в рамках нацпроекта «Образование», а с этого года – в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», рассказала пресс-служба правительства Калужской области.

Участники декламировали отрывки прозы из произведений российских и зарубежных авторов XVIII-XXI веков, не входящих в школьную программу.

В Людиновском районе в конкурсе участвовало более 300 школьников.

Победителями стали Александр Киреев из школы №2, Александр Труженников из школы №5 и Матвей Андрюшкевич из школы №8.

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