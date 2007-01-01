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Анатолий Артамонов прокомментировал смерть старца Илия

Духовник патриарха Кирилла скончался в Оптиной пустыни 15 марта на 94 году жизни.
Дмитрий Ивьев
16.03, 12:03
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Свои соболезнования выразил сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов:

- У меня был большой опыт общения с этим мудрым старцем и, как и все, кто приходил к нему, я тоже получал очень аккуратные, но бесценные советы и наставления.

Отец Илий был не просто духовным наставником. Он воплощал в себе любовь, смирение и истинную веру в Господа. Его мудрые слова и доброе сердце согревали многих, помогая найти путь к Богу разобраться в самом себе, своих сомнениях и тревогах. Отец Илий всегда находил время для каждого, кто нуждался в совете, поддержке и утешении. Его доброта, мудрость и любовь к людям были безграничны.

Он посвятил свою жизнь служению Господу и людям, оставаясь верным своим духовным обязанностям до последних дней земной жизни.

Сегодня наш любимый батюшка Илий родился в ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ и мы, все его духовные чада и поклонники будем молиться об упокоении новопредставленного схиархимандрита Илия.

Светлая память о великом молитвеннике отце Илии навсегда останется в наших сердцах.

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