В Калужской области ожидается холодная погода

По данным синоптиков, 17 марта в Калужской области будет облачно, без ярких проблесков солнца.

Температура воздуха составит от -5 градусов утром до +1 градуса днем.

Возможен снег, который может создать скользкие участки на дорогах и тротуарах.

Северный ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду, добавляя прохлады при нахождении на улице. Специалисты рекомендуют жителям региона одеваться теплее, выбирая зимнюю одежду, чтобы избежать переохлаждения.

Для водителей условия на дорогах могут ухудшиться: снег и понижение температуры способствуют образованию снежной кашеобразной массы и гололедицы.