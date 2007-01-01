В Калужской области скончался духовник патриарха Кирилла

Схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет поздно вечером в субботу, 15 марта. Об этом сообщили в официальном сообществе Оптиной пустыни.

Монахи попросили о молитве за него.

В Оптину пустынь Илий вернулся весной 2024 года. В конце 1980-х годов он принимал участие в возрождении этого монастыря.

Илий родом из Орловской области. Ушел в духовную академию ещё в 1950-х. Там познакомился с будущим патриархом Кириллом.

Схиархимандрит Илий был известен своей резкой критикой коммунизма и сталинизма. Он открыто называл Сталина «бандитом» и считал его влияние на историю России, включая период Великой Отечественной войны, исключительно разрушительным. Старец выступал против установления памятников советскому лидеру, видя в этом угрозу для будущего страны. По его мнению, возрождение сталинизма несет с собой «поворот на разорение и гибель России».

Не менее категоричными были его высказывания о Ленине, которого он характеризовал как «злейшего врага русского народа». Коммунистов старец считал противниками Бога, с которыми христианин должен вести духовную борьбу. Ссылаясь на архимандрита Иоанна (Крестьянкина), он подчеркивал, что идеология коммунизма привела к гибели около 95 миллионов человек по всему миру в попытках построить «светлое будущее».

Помимо анализа исторических событий, схиархимандрит Илий уделял большое внимание современным нравственным вопросам. Он активно выступал против абортов, видя в них следствие разрушения традиционных семейных ценностей, которое началось с революции 1917 года.

По его мнению, легализация абортов стала одним из проявлений морального упадка общества. Старец поддержал инициативу движения «За жизнь», направленную на запрет абортов в России. Он лично благословил всероссийский сбор подписей за эту цель и поставил свою подпись на соответствующем документе.