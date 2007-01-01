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Общество

Шапша встретился с министром науки и высшего образования России

Встреча губернатора Калужской области с Валерием Фальковым прошла 15 марта.
Дмитрий Ивьев
16.03, 11:02
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Они обсуждали проект по созданию в нашем регионе международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех».

Планируется, что в центре ежегодно будут проходить подготовку до 10 тысяч студентов и специалистов со всего мира.

Владислав Шапша попросил министра внести изменения в федеральный проект создания сети университетских кампусов, чтобы их можно было создавать на территориях наукоградов.

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