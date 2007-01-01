Шапша встретился с министром науки и высшего образования России
Встреча губернатора Калужской области с Валерием Фальковым прошла 15 марта.
Они обсуждали проект по созданию в нашем регионе международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех».
Планируется, что в центре ежегодно будут проходить подготовку до 10 тысяч студентов и специалистов со всего мира.
Владислав Шапша попросил министра внести изменения в федеральный проект создания сети университетских кампусов, чтобы их можно было создавать на территориях наукоградов.