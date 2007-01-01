В Калужской области создали 46 пунктов временного размещения на случай паводка
Подготовку к весеннему половодью и пожароопасному сезону обсуждали на совещании с участием губернатора Владислава Шапши.
- Уровень паводковых вод в этом году в регионе прогнозируется ниже среднестатистического, - подчеркнул глава региона.
Но пункты временного размещения для людей все равно подготовили.
Для аварийно-спасательных работ могут быть задействованы 6690 человек и 1647 единиц техники.
За лесами следят в том числе с камер на вышках сотовой связи. К тушению возможных пожаров готовы 17 лесопожарных станций.