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Общество

В Калуге за неделю родились 76 детей

Такую статистику за 10-15 марта представил региональный загс.
Дмитрий Ивьев
16.03, 09:25
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Среди новорожденных были 40 девочек и 36 мальчиков.

Также за неделю калужане сыграли 29 свадеб.

С начала 2025 года в областной столице родились 726 детей, сыграно 338 свадеб.

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