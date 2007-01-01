Что творится с погодой в Калуге

В середине марта неожиданно вернулась зима.

Из-за чего это произошло, рассказала в субботу известный метеоролог Татьяна Инкина:

- После шести состоявшихся в Калуге исторических рекордов по теплу, нас засыпает снегом. На синоптических картах над нашим регионом висит малоподвижный атмосферный фронт. У западноевропейского антициклона не хватает силенок быстро сдвинуть атмосферный фронт с места, поэтому осадки такие продолжительные и интенсивные. Хлопот погода прибавила, но как красиво на улице от налипания снега на кустах и деревьях. Сегодня температура воздуха вряд ли поднимется выше нуля, а воскресенье ночью уйдет в минус. Днем под солнечными лучами снег начнет таять, рыхлый и неслежавшийся, будет уходить быстро.

По прогнозу Гидрометцентра России с южными ветрами тепло вернется к нам в середине следующей недели.