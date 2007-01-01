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Новость дня Общество

В Калуге 13-летнего мальчика оштрафовали на 100 тысяч за езду на электросамокате

Прокатный сезон только стартовал, а уже принес неприятные сюрпризы для калужан.
Дмитрий Ивьев
15.03, 15:30
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Наша читательница 15 марта сообщила, что ее внуку прилетел крупный штраф, банковскую карту заблокировали, а баланс составляет минус 100 тысяч рублей.

Школьник прокатился на электросамокате, которые массово разбросаны по городу.

- Дети ведь не всегда слушают взрослых, но 100 тысяч - это уже беспредел! – уверена калужанка.

Такая сумма штрафа предусмотрена правилами пользования у компании «Яндекс Go» с 1 сентября прошлого года. В других городах были случаи, что прохожие фотографировали подростков на самокатах и отправляли в службу поддержки. Та вычисляла по номеру самоката пользователя и штрафовала. Теперь такая практика добралась и до Калуги.

Отметим, что заметно подняли штрафы для несовершеннолетних и другие сервисы проката, работающие в Калуге.

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