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В Калуге началась сильная метель

Зима вернулась в город утром в субботу, 15 марта.
Дмитрий Ивьев
15.03, 08:55
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После резкого похолодания пошел снег.

В течение дня температура воздуха будет находиться в районе нуля.

В воскресенье может потеплеть до +3, однако в начале следующей недели синоптики вновь обещают снег и морозы.

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