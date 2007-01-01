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В Калуге выбрали самую красивую студентку

Вечером в пятницу, 14 марта, состоялся финал традиционного конкурса «Мисс КГУ».
Дмитрий Ивьев
14.03, 23:15
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Фото и видео: официальное сообщество КГУ.
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Главный приз выиграла Софья Богачева из инженерно-технологического института.

Первой вице-мисс стала Елизавета Шкодина, представлявшая институт филологии и массмедиа.

Второй вице-мисс судьи назвали Веронику Иванову из института искусств и социокультурного проектирования.

Победительница также получила титул «Мисс зрительских симпатий».

Выступление победительницы.

Наградами отмечены и остальные участницы:

Мисс «Спорт» - Ольга Кругляченко, институт филологии и массмедиа.

Мисс «Фото» - Дарья Филиппова, институт искусств и социокультурного проектирования.

Мисс «Элегантность» - Виктория Артамонова, институт педагогики.

Мисс «Улыбка» - Мария Костикова, институт педагогики.

Мисс «Стиль» - Анна Вильчик, инженерно-технологический институт.

Мисс «Очарование» - Татьяна Шарапова, институт лингвистики и мировых языков.

Мисс «Оригинальность» - Анастасия Шуманова, медицинский институт.

Мисс «Грация» - Елена Калатухина, институт педагогики.

Мисс «Творчество» - Ирина Аристархова, институт педагогики.

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