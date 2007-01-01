В Калуге выбрали самую красивую студентку
Главный приз выиграла Софья Богачева из инженерно-технологического института.
Первой вице-мисс стала Елизавета Шкодина, представлявшая институт филологии и массмедиа.
Второй вице-мисс судьи назвали Веронику Иванову из института искусств и социокультурного проектирования.
Победительница также получила титул «Мисс зрительских симпатий».
Выступление победительницы.
Наградами отмечены и остальные участницы:
Мисс «Спорт» - Ольга Кругляченко, институт филологии и массмедиа.
Мисс «Фото» - Дарья Филиппова, институт искусств и социокультурного проектирования.
Мисс «Элегантность» - Виктория Артамонова, институт педагогики.
Мисс «Улыбка» - Мария Костикова, институт педагогики.
Мисс «Стиль» - Анна Вильчик, инженерно-технологический институт.
Мисс «Очарование» - Татьяна Шарапова, институт лингвистики и мировых языков.
Мисс «Оригинальность» - Анастасия Шуманова, медицинский институт.
Мисс «Грация» - Елена Калатухина, институт педагогики.
Мисс «Творчество» - Ирина Аристархова, институт педагогики.