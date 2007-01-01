В Козельске установят новый памятник
Он будет посвящен обороне города.
Памятник появится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщила глава районной администрации Елена Слабова.
Эскизы рассматривали на архитектурном совете с участием историков, краеведов, экскурсоводов и представителей Козельской Епархии.
Монумент поставят у храма Сошествия Святого Духа на улице Большой Советской.
Конкретный вариант пока не выбран. Участникам совета понравилась работа скульптора из Саратова, но ее еще нужно доработать.