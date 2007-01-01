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Общество

В Козельске установят новый памятник

Он будет посвящен обороне города.
Дмитрий Ивьев
14.03, 19:30
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Памятник появится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщила глава районной администрации Елена Слабова.

Эскизы рассматривали на архитектурном совете с участием историков, краеведов, экскурсоводов и представителей Козельской Епархии.

Монумент поставят у храма Сошествия Святого Духа на улице Большой Советской.

Конкретный вариант пока не выбран. Участникам совета понравилась работа скульптора из Саратова, но ее еще нужно доработать.

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