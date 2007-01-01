НОВИКОМ получил награду премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики»

Дочерний банк Госкорпорации Ростех получил награду премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики». НОВИКОМ отметили за поддержку индустриального потенциала региона. Церемония награждения прошла в рамках Х юбилейной международной конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие», где банк также выступил партнером круглого стола.

Награды премии лауреатам вручил первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Почетный диплом в номинации «За вклад в развитие индустриального потенциала региона» получил старший вице-президент НОВИКОМа Саид Аминов.

Банк давно и плотно сотрудничает с крупными промышленными предприятиями Дальнего Востока. Среди них предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина и Производственный центр ПАО «Яковлев»), холдинга «Вертолеты России» (Арсеньевская авиационная компания «Прогресс») и другие производители. В рамках сотрудничества НОВИКОМ помогает партнерам решать поставленные перед ними задачи по развитию транспортной инфраструктуры региона и реализации проектов по производству приоритетной продукции.

Помимо этого, сотрудники некоторых предприятий Дальнего Востока являются зарплатными клиентами НОВИКОМа. Предоставляя доступ к своим выгодным вкладам, кредитам и программам лояльности, банк Ростеха вносит вклад в укрепление кадрового состава промышленности региона.

С начала прошлого года НОВИКОМ принимает заявки по программе «Дальневосточная ипотека» от работников предприятий ОПК вне зависимости от возраста и семейного положения. В феврале 2025 года условия банка по этой программе были признаны лучшими на рынке по версии портала Выбери.ру.

В рамках конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие» НОВИКОМ выступил партнером круглого стола «Формирование транспортной инфраструктуры как залог устойчивого развития регионов Дальнего Востока и Арктики». Участники дискуссии обсудили создание единой транспортной инфраструктуры для Дальнего Востока и Арктики и реализацию Плана развития Северного морского пути на период до 2035 года. Также в рамках круглого стола были затронуты темы импортозамещения в судостроении, развития железнодорожной сети и нового воздушного, морского и наземного транспорта.

«Дальний Восток и Арктика – уникальные территории нашей страны, богатые природными ресурсами. Развитие этих регионов – одна из ключевых задач, определенных государством на ближайшие годы. Для этого необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру, Северный морской путь, укреплять кадровый состав предприятий. И НОВИКОМ горд принимать участие в этой масштабной и безусловно важной деятельности. Мы готовы предлагать свои компетенции для решения самых амбициозных задач», - заявил старший вице-президент НОВИКОМа Саид Аминов.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг АО «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА-». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

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