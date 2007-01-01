+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество НОВИКОМ получил награду премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики»
Новость дня Общество

НОВИКОМ получил награду премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики»

14.03, 16:57
0 466
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Дочерний банк Госкорпорации Ростех получил награду премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики». НОВИКОМ отметили за поддержку индустриального потенциала региона. Церемония награждения прошла в рамках Х юбилейной международной конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие», где банк также выступил партнером круглого стола. 

Награды премии лауреатам вручил первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Почетный диплом в номинации «За вклад в развитие индустриального потенциала региона» получил старший вице-президент НОВИКОМа Саид Аминов.

Банк давно и плотно сотрудничает с крупными промышленными предприятиями Дальнего Востока. Среди них предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина и Производственный центр ПАО «Яковлев»), холдинга «Вертолеты России» (Арсеньевская авиационная компания «Прогресс») и другие производители. В рамках сотрудничества НОВИКОМ помогает партнерам решать поставленные перед ними задачи по развитию транспортной инфраструктуры региона и реализации проектов по производству приоритетной продукции.

Помимо этого, сотрудники некоторых предприятий Дальнего Востока являются зарплатными клиентами НОВИКОМа. Предоставляя доступ к своим выгодным вкладам, кредитам и программам лояльности, банк Ростеха вносит вклад в укрепление кадрового состава промышленности региона. 

С начала прошлого года НОВИКОМ принимает заявки по программе «Дальневосточная ипотека» от работников предприятий ОПК вне зависимости от возраста и семейного положения. В феврале 2025 года условия банка по этой программе были признаны лучшими на рынке по версии портала Выбери.ру.

В рамках конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие» НОВИКОМ выступил партнером круглого стола «Формирование транспортной инфраструктуры как залог устойчивого развития регионов Дальнего Востока и Арктики». Участники дискуссии обсудили создание единой транспортной инфраструктуры для Дальнего Востока и Арктики и реализацию Плана развития Северного морского пути на период до 2035 года. Также в рамках круглого стола были затронуты темы импортозамещения в судостроении, развития железнодорожной сети и нового воздушного, морского и наземного транспорта.

«Дальний Восток и Арктика – уникальные территории нашей страны, богатые природными ресурсами. Развитие этих регионов – одна из ключевых задач, определенных государством на ближайшие годы. Для этого необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру, Северный морской путь, укреплять кадровый состав предприятий. И НОВИКОМ горд принимать участие в этой масштабной и безусловно важной деятельности. Мы готовы предлагать свои компетенции для решения самых амбициозных задач», - заявил старший вице-президент НОВИКОМа Саид Аминов.

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг АО «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА-». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.  Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

0+

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». erid: 2VfnxvXBr6k
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IlVoK1lBTmg4VmFESXc0NGpHQzIzVWc9PSIsInZhbHVlIjoiUTNkWWJwL25Db0hOYUw0bi9LNVdLc3oxcW0rTVpaa1VrcEFoVTRlY0xkVU9mQ3dZRS9EQy9pUmxRRWN1Zm04bUdkL0hLL3JpeFQxTmR5K0F0aWhQTDdLRFUzbWt2WnFzUFBvVlJmL1Nmc1BOUFRoQ2Vxc2h3UCtBa29aZHVTYmVyTlNEOE5IYzNqaTVOenNYalIweEtoMFN3dkRGY1hxTTVhSm9VRU81VmZ6UjR1NldDTzVtcmZtaDZLSkRvaWtpUnBwL3o0eXZWbTBHTVAvajBZZ1gxaDBQRGxaZGNQOURVMDhkN0pvLzBvdVRodDJraGdGbk11ajBPbGFIWHBZM1VpYWNSSGxkSDhZcU81K0dhamtuMlhpV2dMVFBpN2lwWHZwQlROYnhGT2Z3SUMvV3VLaW9kdzIxanJIZDFsdWRsc3phajdRU0dDTCtJemdnaWV1M0FuZzBlYlpDRWZheWtFMzdJNUtaK3k4WnMzbHZRQVFXL0FtY1o5ZUpvc3V5eXB5TVhLeGwyUExwcCs3N25sOWtVS0ZsQXdPc3dBcHd3eURVU3E4ZHNzSWpIcUVicUFteGJUL2thaGhDMlRrbCIsIm1hYyI6IjA3YWUzYTMxYmQxYTkwZWQ5NjIyYmZlYTMzMzcxYmM0MmJmMjAyOGIwOTE5OGJmNTExM2UzZGIyNTRkYWVhMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJXYXg0dDNxVDVnSER2ODN4Nmt0MHc9PSIsInZhbHVlIjoiYWhOT2JnUzErZzIwUWN1bkt0cUROWm54a3F3RHNHdjA5VlB5ZHlXT2U4dGdnUEl0YkN3eVVuWjB4U0hMOHpsR2ppWVZwa1NLVytEbnJLam50M1dsRnA5RWI3S3RvdlVhZzZyYjlPZmR1d2FZeStxeFlOeWkwUS9vaDkxcWZ5QzhMYnNoYkVzcEtsSjhxSjdzc1JpbUp6ZmVLODVOWDdqbGYvaUFMTnllbWc0L1dlTWRoL1NtcmRhN1lMaVVTbTJJZGJydW9IbkJhVEpMTUljYk5NUkdYaVMvL0pLczVzSGVWQkowMGd0T3FIYjhYcVdpcnRMNUxLNTFtYWdNN0o3OHpaRGNaWGJtNk5CUk51OVB3OTAzdS92WFMzbi80d2xhZ2dQVmRzUDRkdCs4SFdYMGlpRUVhMC9uUkpwa2dUZVlTSXFVZm9sd1F1THk1aVdjSnF1NnlHR3cvMm1lT0syNUdmNGF3c1dRYTZQMkViMnFXL0FmUFVUVmtvLzJKK0RLZ2J6R3dCVytzSzdnc01kOWVCSW55dldzM1hFUjBWMmY0elNWOUZ1STVtVm1VeTF5RGREUUpqZ1ZKbWxxaStLK1JueEJ0U1pHcjF2NHNqbkNHbjRHeDkvYTRFY3pzQm0rLzBuUWZ1NVdjUmtMbDdnaU9oeW84UDV1bzVaQnlCL0VyZWQ3bU0vVCswQWpMam5PZDd2bHFIMURWTW9RelhsdjhvME9HMTZScG9qbkRobGZZUFZzcUR4ZktqN3plMzlQU1FhQmtnakUyemVpVGRNNGZHcTgzSUJvVnRXTGMyTUFKdHpzVStSTk9MMEZ3SnBTT3JBQkE2WXEvUXJBYjVibiIsIm1hYyI6IjM5YjUzZDRhYjY1NzFlNzAyY2EyNmNkZTRiYzA2OWM0NmUwNzVjNWFkZDIwYTVkMWYzMDAyNzU0Yjc5OTE5MTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+