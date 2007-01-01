Погода готовит новые сюрпризы жителям Калужской области

Утром в воскресенье, 16 марта, может похолодать до нетипичных для этого времени года -5 градусов.

Днем будет до +4 градусов.

Возможен небольшой снег, который может привести к образованию скользких участков на дорогах.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, практически не усиливая дискомфорт при нахождении на улице.

Специалисты рекомендуют жителям региона одеваться по погоде, выбирая теплую одежду, чтобы избежать переохлаждения в условиях переменной температуры.