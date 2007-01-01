-14...-13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Погода готовит новые сюрпризы жителям Калужской области
Новость дня Общество

Погода готовит новые сюрпризы жителям Калужской области

Утром в воскресенье, 16 марта, может похолодать до нетипичных для этого времени года -5 градусов.
Дмитрий Ивьев
16.03, 05:45
0 394
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Днем будет до +4 градусов.

Возможен небольшой снег, который может привести к образованию скользких участков на дорогах.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, практически не усиливая дискомфорт при нахождении на улице.

Специалисты рекомендуют жителям региона одеваться по погоде, выбирая теплую одежду, чтобы избежать переохлаждения в условиях переменной температуры.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZNYTV5N0xyaFdITDlPdEU1YnJhN2c9PSIsInZhbHVlIjoiVGpFZUl6K1VJYlVWOEZta2paNHJvMGZoYkxlbXBsWXIyS1RtWkRqK0Fvcnc2anFGUHdDNW9sQ1o5VmVLSUlkWFRVcEpGclhOWklsdkNiSjRJd0JpSU1IUzROTWtGczNpREFVZTR5UGhoOURxdWFQbnRpakE2MityNjRMYm9WVDJTWUJyUGtsUllzNzZibmV5VmNhSlRieHcrSW5BSWJuM2hpOUpBQTQ3elZnUEtlb212YnVXRVNpb3BjM2VoSHIzTkhLYUJHQ3dJZm9aQTVaOFhZNmd4eEhWTlJEZjRJK2pncVFtbFY5WDdabTJHNmdUSlo5VE9DMWlKRzlVR2dERGhlWEppY1E1MnA1NHlqVWhUN29heUVPRE9XbW5KOS9nOGFiSjAydGQ1NldEVnhVL0dHUklPZ2xXbG9vSWxNeTU5MzVCYUlKbjJTTWZKSndac3RwQjNoSDFyUFQ3VHg1N0NKdXdYTDlEOVY0ZXVadlQwUXVVYjA4bWtNR1hBS2wwODZKT1VpclhxbkpPOEV2Wjd6ZTB2VmJkNDUydnpyL0czaHNCU20rcEhydlRzUHFCR1ViVjAya3RoSElpdWczOSIsIm1hYyI6ImU3MWI3MjdiMTUwN2FkY2FjY2E4ZGY1ODdkNGUxNWIxNmY4NDA4Yzk1NzYyODgzOTVkZTMzNzljMDEyYzc1NTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImloZzlMNGkyNUowZUx2aVFFN0g0bHc9PSIsInZhbHVlIjoiaHVHMDdIZFpGaXo0Q01xNFZid0FpTDdQVFRiTkN2aWFNRU1ieWFST0RpMDBtV0VlTUhSQTI1aW5iVXIvT2hxc09sUGJGc05OM2J4QmtIZVZNM1U1Um5jWTk4NGZtYk5iNWxLTVNKY01oWlZCYTE2VlJPTjVnNm56c0JES3lnRlFRV2VmOHdwOXFuMHlYdGJkUXpMRUF5anowSm1kdVlNZ0d6dnF6alNHQ1hrQTF5SUVXYzlETWszZXlzQmhTVmhjVUFadUJ0WTVpTzQvSHdvTFFjNHE4MHJhY3BWZUdTdXF5Ym0wQXY3Ym9saDE0bDl6YTdpNUh6Z29ocS9PTllXTGlQOExjTnprZXlzMGpZYnV0NjMrdXFuSU1oQkV0czdtV083UCtQMEsyQWtPeXZYRzRYc3FRWThFUkhncnd4UFo4Y0I1WHE2TEVtYldUV1I4bStGSHRGRDZBTkVnQ3hWZTVJM21WYkZVaXh1ZnpsTWhFSWxkbFdjZVlyNkF5enRWQUVoK3A4eW5qYzVmcHJCMWxtVUpVeGJaRVRPR1pGdS96VllEcG1ua1lSMVFJVHNVNnBRbVViVmRKQWFqQitGR1c5RFA3ZC9UR09CVGpWT2Voa3NQd0cweExzTDNtRS9aenM0YVJucUVLVU15YWN5Y05seDRNREl3TlJNaXNKRy9UcVlWdjl5OHVCTnJudVRsZkNiVGZjUWZjNFkvOHNKV25zY3ZRNk5RT2lpMldUSExGVjY2T3d5OUp5eUVlQWNnKzVDZk8wSmMza0kxR29Vd1JPTnhmNzNDc3ErdHpsUitDWnY5RWQ5N3EwTzliOE5uOGFvOHByWXY1aE12cWlybCIsIm1hYyI6IjVkZGRmNTYzNGNjMWIwM2E4MGEwMDZmM2Y1OTJhZTNhMDhjMmZiNWUyZDFjZjdlMmJlZjI4NDU3M2Q3NTViZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+