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Общество

В Калужской области организуют оперативный штаб из-за ухудшения погоды 

Дмитрий Ивьев
14.03, 16:08
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Такое поручение дал губернатор Владислав Шапша.

- Ветер усиливается. По прогнозам синоптиков, он может достигать 20 м/с. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, - пояснил он. - К оперативному реагированию готовы 83 бригады энергетиков. Впереди выходные. Задача – наладить бесперебойную работу всех системы жизнеобеспечения, чтобы люди не испытывали неудобств. А в случае сбоев – оперативно устранять их. И обязательно наладить обратную связь с жителями.

Он попросил всех калужан быть внимательными, соблюдать осторожность, находясь на улице. Водителям рекомендуют не парковать машины под деревьями.

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