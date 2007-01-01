В Калужской области организуют оперативный штаб из-за ухудшения погоды 

Такое поручение дал губернатор Владислав Шапша.

- Ветер усиливается. По прогнозам синоптиков, он может достигать 20 м/с. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, - пояснил он. - К оперативному реагированию готовы 83 бригады энергетиков. Впереди выходные. Задача – наладить бесперебойную работу всех системы жизнеобеспечения, чтобы люди не испытывали неудобств. А в случае сбоев – оперативно устранять их. И обязательно наладить обратную связь с жителями.

Он попросил всех калужан быть внимательными, соблюдать осторожность, находясь на улице. Водителям рекомендуют не парковать машины под деревьями.