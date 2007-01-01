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Общество

Тарусский район готовит к отправке в зону СВО мототехнику

Для военных нашли квадроцикл и мотоцикл, сообщил 14 марта глава районной администрации Михаил Голубев.
Дмитрий Ивьев
14.03, 12:38
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Ранее такой запрос поступил во время разговора губернатора Владислава Шапши с солдатами в Тарусе.

Транспорт закупили два предпринимателя.

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