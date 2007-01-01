Сергей МИРОНОВ: ресурсы государства нужно тратить на благо граждан, а не на мигрантов

11 марта в Калугу с рабочим визитом прибыл Председатель Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ» Сергей МИРОНОВ.

На площади Победы его приветствовали губернатор Калужской области Владислав ШАПША, председатель Законодательного собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ и руководитель Калужского отделения партии Надежда ЕФРЕМОВА.

Гости и руководство региона возложили цветы на могилу воинов Великой Отечественной войны.

Сергей МИРОНОВ на встрече с губернатором обсудил экономическое развитие Калужской области, встретился с депутатами, а затем принял участие в диалоге с калужанами.

О поддержке военных

На встрече присутствовали участники СВО, и тема поддержки наших воинов стала одной из ключевых.

Сергей МИРОНОВ сообщил, что с 2014 года, в самого начала вооруженного конфликта на Донбассе его фракция поддерживала восставшие республики, помогала ополчению.

Сегодня каждый из депутатов фракции «СПРАВЕДЛИАЯ РОССИЯ» шествует над семьями участников боевых действий, в том числе погибших.

Сергей МИРОНОВ убежден, что каждый участник СВО нуждается в реабилитации, однако в стране только 5% реабилитационных центров государственные, остальные - частные.

По мнению политика, участники СВО имеют право выбирать место для реабилитационных мероприятий, но оплачивать их в любом случае должно государство.

О зарплатах и пенсионерах

Еще в 2006 года «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выступила за прогрессивную шкалу в сфере налогообложения. Руководители государственных корпораций зачастую получают зарплату, измеряемую десятками миллионов рублей, но платят в бюджет те же 13%, что и обычный заводской рабочий.

Кроме того, партия выступает против повышения пенсионного возраста и нацелена добиться отмены этого закона.

- Давайте таким образом скажем спасибо нашим ветеранам, нашим пенсионерам, - говорит Сергей МИРОНОВ.

Также он озвучил любопытный факт, что именно люди старшего поколения больше всего поддерживают проведение СВО.

О мигрантах

Сергей МИРОНОВ – сторонник максимального ужесточения миграционного законодательства.

- Стране нужны рабочие руки, но зачем мы пускаем к себе семьи иностранных рабочих? – говорит он. – Приехал, отработал вахту и вернулся домой. А если приезжий нарушил закон, должен строго ответить за это, а его семья - депортирована.

Он также поддержал законодательные меры, которые предприняты в отношении мигрантов в Калужской области.

Ресурсы, которые сейчас тратит страна на семьи мигрантов, должны использоваться на благо своих граждан.

О демографии

Ситуацию с рождаемостью в стране Сергей МИРОНОВ назвал катастрофической.

Ключевой причиной такого положения он считает жилищную проблему. Молодые семьи ютятся в крошечных квартирах, где невозможно полноценно растить детей.

В этой связи «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает механизм выплаты жилищных кредитов, которые могли бы списываться с рождением каждого нового ребенка в семьях. Трое и больше детей должно стать нормой для страны, иначе население страны продолжит убывать.

О Калуге

Сергей МИРОНОВ дал высокую оценку работе калужского отделения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», которое возглавляет депутат областного парламента Надежда ЕФРЕМОВА.

Участники встречи подтвердили, что любое обращение вызывает самый живой отклик, а проблемы калужан решаются в обязательном порядке.

Надежда ЕФРЕМОВА известна в регионе не только как депутат, но и как военный волонтер, который с первых дней СВО организует сбор помощи для наших бойцов и лично доставляет грузы в подразделения.

Сергей МИРОНОВ так же открыт для общения и обсуждения любых ситуаций, с которыми можно напрямую обратиться через электронную приемную по адресу миронов.рф.