В Калужской области появилась новая деревня

В Мосальском районе воссоздали населенный пункт Фурсово. Соответствующее распоряжение 13 марта подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фурсово находится между деревнями Большие Крутицы и Малые Крутицы недалеко от реки Ресса.

Сейчас там около десятка домов.

В предыдущие годы Фурсово уже существовало, но деревню официально ликвидировали из-за отсутствия жителей.

Вопрос о возрождении населенного пункта начал обсуждаться в 2024 году. Местные депутаты обратились в областной парламент, а тот передал документы на федеральный уровень.

- Мы восстанавливаем историческую справедливость, возрождая населённый пункт и присваивая ему прежнее наименование, - говорил в прошлом году председатель комитета по государственному управлению и местному самоуправлению регионального парламента Виктор Авраменко.