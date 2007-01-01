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Общество

Для калужских птиц повесили 520 скворечников

Дмитрий Ивьев
14.03, 12:07
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Их изготовили работники отдела содержания природных территорий Дирекции парков.

Больше домиков для пернатых появилось в городском бору - 330 штук.

Также их разместили в Губернском парке, Комсомольской роще и в Калужско-Алексинском каньоне.

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