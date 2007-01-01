В Калуге пройдет обучение для желающих стать волонтерами «ЛизаАлерт»

Всех желающих поисково-спасательный отряд приглашает 23 марта к 10:00 в бор.

Фото: "ЛизаАлерт".

Сбор намечен на парковке у велопроката.

- На полевом обучении мы расскажем, с чего начинается поиск и как на него попасть, покажем, как работать с оборудованием и познакомим с основами поисковой работы, - отметили волонтеры. - Обучение продлится около четырех часов и будет проходить на свежем воздухе.

Калужан просят приходить в крепкой высокой обуви и удобной закрытой одежде.

Записаться на встречу можно по ссылке.