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Общество

Жесткие кадры поедания бобра засняли в калужском лесу

Им лакомилась рысь.
Дмитрий Ивьев
14.03, 09:15
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Видео с фотоловушки 14 марта опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Это действительно не самое простое видео из леса, - говорится в комментарии сотрудников заповедника. - Как эмпатичные люди, мы сочувствуем бобру (именно он стал едой для рыси, а до этого - для волка, енотовидных собак, ласки, воронов и даже соек). Нам жаль бобра, но это кадры из жизни леса, мы не изменим процессов лесной жизни. А знать, как всё в лесу устроено по-настоящему, и важно, и интересно.

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