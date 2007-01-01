Жесткие кадры поедания бобра засняли в калужском лесу
Им лакомилась рысь.
Видео с фотоловушки 14 марта опубликовал заповедник «Калужские засеки».
- Это действительно не самое простое видео из леса, - говорится в комментарии сотрудников заповедника. - Как эмпатичные люди, мы сочувствуем бобру (именно он стал едой для рыси, а до этого - для волка, енотовидных собак, ласки, воронов и даже соек). Нам жаль бобра, но это кадры из жизни леса, мы не изменим процессов лесной жизни. А знать, как всё в лесу устроено по-настоящему, и важно, и интересно.