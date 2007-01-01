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Общество

Кадровики из Калуги назвали главные признаки скорого увольнения

Дмитрий Ивьев
14.03, 08:01
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В опросе сервиса SuperJob 32% HR-специалистов отметили, что главный сигнал - это потеря интереса к работе и безразличие.

Каждый пятый (21%) отмечает у желающих уволиться снижение качества работы и рассеянность.

Апатию и пассивность выделили 17%, а демонстрацию недовольства - 14%.

13% кадровиков отметили тревожность.

По мнению такого же числа опрошенных, о скором увольнении может свидетельствовать и то, что работник стал часто отпрашиваться или брать дни за свой счет.

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