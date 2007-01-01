Кадровики из Калуги назвали главные признаки скорого увольнения
В опросе сервиса SuperJob 32% HR-специалистов отметили, что главный сигнал - это потеря интереса к работе и безразличие.
Каждый пятый (21%) отмечает у желающих уволиться снижение качества работы и рассеянность.
Апатию и пассивность выделили 17%, а демонстрацию недовольства - 14%.
13% кадровиков отметили тревожность.
По мнению такого же числа опрошенных, о скором увольнении может свидетельствовать и то, что работник стал часто отпрашиваться или брать дни за свой счет.