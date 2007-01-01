В Калуге юбилейные медали вручены жителям блокадного Ленинграда

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич вручили медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» калужанам, пережившим ужасы блокады Ленинграда. Юбилейная медаль учреждена Указом Президента Российской Федерации. Награда вручается ветеранам войны, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны. В Калуге медалью будут награждены более 400 человек, из них 22 – жители блокадного Ленинграда и 25 фронтовиков.

«О подвиге ленинградцев каждый россиянин знает с детских лет, это невероятный пример стойкости и мужества. Фашисты не смогли сломить дух жителей осаждённого города и его защитников даже самым жестким натиском. В присутствии молодого поколения, кадетов, сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения ветеранам – участникам тех кровопролитных боев, уцелевшим блокадникам, труженикам тыла, чья несгибаемая воля служит для нас вдохновляющим примером. Я искренне желаю всем нашим ветеранам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, мира и добра. Низкий поклон вам за бессмертный подвиг!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.