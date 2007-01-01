Жители Калужской области на предварительном голосовании «Единой России» выберут кандидатов на выборы
«Единая Россия» регистрирует заявки кандидатов на предварительное голосование. На этом этапе жители Калужской области сами выберут будущих претендентов на статус кандидата в депутаты Законодательного Собрания или Городской Думы. По информации регионального отделения партии, количество избирателей составит свыше 500 тысяч человек. Голосование пройдет с 19 по 25 мая онлайн на сайте PG.ER.RU. Сейчас доступна предварительная регистрация выборщика.
Как сообщили в пресс-службе «Единой России», стать кандидатом может любой гражданин, отвечающий требованиям, а не только член или сторонник партии. Главный критерий – поддержка общественности, востребованность взглядов и идей кандидата. Именно такие люди, по мнению «Единой России», должны представлять партию и жителей своего региона.
– Предварительное голосование – наше уникальное преимущество. Оно обеспечивает прозрачность отбора кандидатов, чего до сих пор нет ни у одной другой партии. Позволяет начать работать с избирателями за несколько месяцев до фактического старта кампании. А самое главное – тех, кто представит «Единую Россию» на выборах осенью, определяют сами избиратели, – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Секретарь Калужского регионального отделения партии, губернатор Владислав Шапша сообщил, что в начале марта были сформированы оргкомитеты. В их состав вошли активные члены партии.
– Поручил уделять особое внимание участникам СВО и молодежи. Поддержка героев и вовлечение молодых лидеров в жизнь страны – приоритет, – подчеркнул Владислав Шапша.
Политолог, заместитель председателя общественной палаты Калужской области Анри Амбарцумян обратил внимание на то, что предварительное голосование «Единой России» закладывает новые традиции в развитии политической системы страны и региона.
– «Единая Россия» доверяет избирателям самим назвать наиболее достойных кандидатов, которые будут баллотироваться на выборах. Это очень ответственное решение, которое может позволить себе партия, полностью уверенная в своих силах. Кроме того, предварительное голосование, это своего рода лифт, который позволяет выйти на сцену новому поколению политиков, которые еще мало известны широкому кругу, но обладают реальными достоинствами и перспективами, – считает эксперт.
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