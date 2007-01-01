Жители Калужской области на предварительном голосовании «Единой России» выберут кандидатов на выборы

Проголосовать можно будет с 19 по 25 мая.

«Единая Россия» регистрирует заявки кандидатов на предварительное голосование. На этом этапе жители Калужской области сами выберут будущих претендентов на статус кандидата в депутаты Законодательного Собрания или Городской Думы. По информации регионального отделения партии, количество избирателей составит свыше 500 тысяч человек. Голосование пройдет с 19 по 25 мая онлайн на сайте PG.ER.RU. Сейчас доступна предварительная регистрация выборщика.

Как сообщили в пресс-службе «Единой России», стать кандидатом может любой гражданин, отвечающий требованиям, а не только член или сторонник партии. Главный критерий – поддержка общественности, востребованность взглядов и идей кандидата. Именно такие люди, по мнению «Единой России», должны представлять партию и жителей своего региона.

– Предварительное голосование – наше уникальное преимущество. Оно обеспечивает прозрачность отбора кандидатов, чего до сих пор нет ни у одной другой партии. Позволяет начать работать с избирателями за несколько месяцев до фактического старта кампании. А самое главное – тех, кто представит «Единую Россию» на выборах осенью, определяют сами избиратели, – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Секретарь Калужского регионального отделения партии, губернатор Владислав Шапша сообщил, что в начале марта были сформированы оргкомитеты. В их состав вошли активные члены партии.

– Поручил уделять особое внимание участникам СВО и молодежи. Поддержка героев и вовлечение молодых лидеров в жизнь страны – приоритет, – подчеркнул Владислав Шапша.

Политолог, заместитель председателя общественной палаты Калужской области Анри Амбарцумян обратил внимание на то, что предварительное голосование «Единой России» закладывает новые традиции в развитии политической системы страны и региона.

– «Единая Россия» доверяет избирателям самим назвать наиболее достойных кандидатов, которые будут баллотироваться на выборах. Это очень ответственное решение, которое может позволить себе партия, полностью уверенная в своих силах. Кроме того, предварительное голосование, это своего рода лифт, который позволяет выйти на сцену новому поколению политиков, которые еще мало известны широкому кругу, но обладают реальными достоинствами и перспективами, – считает эксперт.