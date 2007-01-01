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Общество

В Калуге стоматологи проведут онкоскрининг

Дмитрий Ивьев
13.03, 12:50
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Мероприятия по контролю состояния полости рта пациентов для раннего выявления онкологических заболеваний пройдут 15 и 22 марта, сообщил в четверг Минздрав Калужской области.

- Зачастую именно стоматологи обращают внимание пациента на наличие опасных изменений или новообразований, - прокомментировали в министерстве.

Врачи осмотрят всех желающих пациентов без предварительной записи в областной стоматологии на Ленина, 111 - с 8:30 до 14:00 и на пер. Тульском, 42 - с 14:00 до 19:00.

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