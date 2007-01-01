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Мастер-класс «Здоровье и красота»

13.03, 15:49
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Приглашаем девушек и прекрасных дам на мастер-класс о женском здоровье и красоте, который будет проходить в Калуге 22 апреля в 18:00 час в отеле Hilton Garden Inn Kaluga. Участие бесплатное, по предварительной записи.

Организаторы мероприятия: маркетинговое агентство «Step Up», МЦ «Здоровое поколение», Клиника неврологии и мануальной  терапии доктора Крылова, сеть студий красоты «Pion».

В программе: выступление спикеров индустрии медицины и красоты, выступление творческих коллективов, угощения и подарки для участниц.

Темы мероприятия: профилактика заболеваний груди и органов малого таза; эстетика и красота; уход за собой.

«Это уже второй мастер-класс. Ранее мы собрали полный зал в ИКЦ. Такие мероприятия нацелены на просветительскую работу: мы рассказываем о возможностях современной медицины и бьюти индустрии, показываем как быстро и эффективно можно решать проблемы со здоровьем без операций и сложных процедур, призываем к заботе о своем здоровье. А красота и привлекательность напрямую зависят от самочувствия. Поэтому мы объединяем самые актуальные темы в нашем мероприятии» - рассказывает Ольга Швырева - руководитель маркетингового агентства «Step Up».

В ходе мастер-класса Вы сможете задать волнующие вас вопросы врачу-гинекологу, кмн Фадеевой Т.С., врачу кинезиологу, неврологу, мануальному терапевту Крылову Д.В., руководителю студий красоты Гвоздевой Е. и другим партнерам.

Проведите время с пользой и приятно отдохните на нашем мастер-классе!

Для регистрации на мероприятие Вы можете писать на Ватсап, в Телеграм или звонить по номеру телефона: 8-953-339-15-85 (Ольга)

Или в социальных сетях организаторам:

https://vk.com/o.shvyreva85

Реклама. 16+ Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама. ИП Швырева Ольга Сергеевна. ИНН 402904570009. Erid: 2VfnxwPR1kc
ВНИМАНИЕ!

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