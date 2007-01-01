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Снег и резкое похолодание ожидаются в Калужской области

По данным синоптиков, 15 марта будет облачно, без ярких проблесков солнца.
Дмитрий Ивьев
15.03, 05:50
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Температура воздуха составит от -1 градуса утром до +1 градуса днем, что значительно ниже показателей предыдущих дней.

Возможен снег, который может создать скользкие участки на дорогах и тротуарах.

Северный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, добавляя прохлады.

Специалисты рекомендуют жителям региона одеваться теплее, выбирая зимнюю одежду, чтобы избежать переохлаждения.

Для водителей условия на дорогах могут ухудшиться: снег и понижение температуры способствуют образованию снежной кашеобразной массы и гололедицы.

В ночь на воскресенье может похолодать до -6 градусов.

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