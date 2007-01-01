Снег и резкое похолодание ожидаются в Калужской области
По данным синоптиков, 15 марта будет облачно, без ярких проблесков солнца.
Температура воздуха составит от -1 градуса утром до +1 градуса днем, что значительно ниже показателей предыдущих дней.
Возможен снег, который может создать скользкие участки на дорогах и тротуарах.
Северный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, добавляя прохлады.
Специалисты рекомендуют жителям региона одеваться теплее, выбирая зимнюю одежду, чтобы избежать переохлаждения.
Для водителей условия на дорогах могут ухудшиться: снег и понижение температуры способствуют образованию снежной кашеобразной массы и гололедицы.
В ночь на воскресенье может похолодать до -6 градусов.