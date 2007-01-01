Калужанам доступны 146 социальных проектов финалистов премии «Наш вклад»

По информации АНО «Национальные приоритеты», 146 социальных проектов, ставших финалистами премии «Наш вклад», были успешно воплощены в Калужской области.

Премия оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и выполнение задач национальных проектов. Все участники финала получили почетный статус «Партнер национальных проектов России».

Недавно в Координационном центре правительства России прошла торжественная церемония награждения победителей.

Среди успешных проектов из Калужской области в категории «Молодежь и дети: территория успеха для талантов» — конкурс научно-технического творчества «ИнженериУм» имени И.В. Курчатова. Проект был реализован АО «Концерн Росэнергоатом» при поддержке Фонда «Ассоциация территорий расположения атомных станций». Он направлен на развитие интереса к научно-технической деятельности у детей и молодежи из Обнинска и еще 11 городов России. Участники конкурса проходят образовательный онлайн-курс, после чего представляют свои инженерные проекты на фестивале «ИнженериУм».

Также отмечен проект «Территория успеха: Пегас» от АО «Концерн Росэнергоатом». Эта инициатива помогает раскрыть творческий потенциал молодежи в гуманитарной сфере, включая литературу, искусство и актерское мастерство. Проект охватывает 20 регионов России, в том числе Калужскую область.

В категории «Продолжительная активная жизнь: спорт, природа и вдохновение» победителем стал проект «Серия спортивных фестивалей и забегов Wild Trail». Мероприятия проводятся в живописных местах, таких как Арт-парк Никола-Ленивец, и сочетают спорт, культуру и музыку. Участники могут не только пробежать дистанцию, но и насладиться выступлениями артистов, посетить лекции и мастер-классы.

В номинации «Экологическое благополучие: от мастерских до лесов» отмечен проект «Подари лес другу». В его рамках любой житель страны может вырастить дерево в Национальном парке «Угра». На сегодняшний день там уже высажено 800 деревьев.

Еще одна значимая инициатива региона — «Инклюзивная экомастерская Соберум», реализованная индивидуальным предпринимателем. Проект сотрудничает с социальными центрами Калужской области и проводит для их подопечных бесплатные мероприятия: мастер-классы, беседы, экскурсии, игротеки, кинопросмотры и чтения. Основная цель — привлечь внимание к вопросам защиты окружающей среды, раздельного сбора и переработки мусора.

Все эти проекты демонстрируют активное участие Калужской области в решении важных социальных и экологических задач, а также в развитии талантов и популяризации здорового образа жизни.