Как получить подарок в свой день рождения от T2?

В день, который бывает только раз в году, а еще 7 дней после него, калужане получат многофункциональный виртуальный подарок. Их ждет бесплатная подписка MiXX от мобильного оператора T2.

Именинники могут погрузиться в мир кино, получив доступ к онлайн-кинотеатрам и громким премьерам с MiXX. Вместо того чтобы подписываться на каждый сервис отдельно, у пользователей будет доступ к трем платформам по одной выгодной цене. Это Wink, Кинопоиск и Premier. Помимо этого, в MiXX входит Яндекс Плюс, Ozon Premium, «Пакет» от Х5, «Литрес», VK Музыка и другие предложения. Всего их можно выбрать до 15 в зависимости от версии – S, M, Max.

Именно такой подарок получит абонент T2 на день рождения. Калужане могут пользоваться подаренной мультиподпиской MiXX S бесплатно в течение месяца. Для этого нужно:

перейти по ссылке из SMS-поздравления – откроется раздел «Больше» на сайте оператора;

выбрать «MiXX S в подарок на 1 месяц» и нажать «Получить подарок»;

дождаться SMS с промокодом;

зайти в приложение «t2» в раздел «Промокоды»;

активировать полученный промокод и наслаждаться подарком.

Если на момент активации подписка MiXX S у именинника уже есть, переподключаться она не будет, а бесплатный период начнет действовать. Также полученный виртуальный подарок можно передать другому абоненту, независимо от его оператора. Все подробности о сервисах и возможностях MiXX читайте на сайте.

Информация на момент публикации.

18+

Более подробную информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у организаторов.