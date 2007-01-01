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Новость дня Общество

На Калужскую область обрушится 9-балльный шторм

Резкое ухудшение погоды ожидается в пятницу, 14 марта.
Дмитрий Ивьев
13.03, 08:31
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Опасный прогноз для всего центрального региона России опубликовал известный метеоролог Евгений Тишковец.

Судя по опубликованной им карте, жуткая картина может наблюдаться по всей территории нашего региона.

Хоть температура воздуха днем и будет в районе +14 градусов, но пойдут дожди.

Порывы ветра усилятся до штормовых 23 м/с. Такой ветер ломает ветки и валит деревья. Шаткие конструкции может сорвать с места. Вероятны повреждения крыш.

На выходных ветер утихнет, но резко похолодает до нуля.

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