На Калужскую область обрушится 9-балльный шторм
Резкое ухудшение погоды ожидается в пятницу, 14 марта.
Опасный прогноз для всего центрального региона России опубликовал известный метеоролог Евгений Тишковец.
Судя по опубликованной им карте, жуткая картина может наблюдаться по всей территории нашего региона.
Хоть температура воздуха днем и будет в районе +14 градусов, но пойдут дожди.
Порывы ветра усилятся до штормовых 23 м/с. Такой ветер ломает ветки и валит деревья. Шаткие конструкции может сорвать с места. Вероятны повреждения крыш.
На выходных ветер утихнет, но резко похолодает до нуля.