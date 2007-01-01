Последний теплый день ждет Калужскую область
По данным синоптиков, 14 марта в Калужской области будет облачно, с небольшим дождем.
Температура воздуха существенно изменится в течение дня: утром столбики термометров покажут около +12 градусов, однако к вечеру похолодает до 0 градусов.
Южный ветер усилится порывами до 20 метров в секунду, что добавит дискомфорта при нахождении на улице.
Для водителей условия на дорогах могут ухудшиться: сочетание дождя и последующего понижения температуры создаст риск образования скользкого покрытия.
На выходных синоптики ждут в Калуге не выше +3 градусов со снегом. На следующей неделе тепла в прогнозе также нет.