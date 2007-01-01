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В Калуге потеплеет до +15 градусов

По данным синоптиков, 13 марта в Калужской области будет облачно, однако осадков не прогнозируется.
Дмитрий Ивьев
13.03, 05:50
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Температура воздуха поднимется от +3 градусов утром до +15 градусов днем, что значительно выше средних показателей для этого времени года.

Теплая погода создаст комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Южный ветер усилится порывами до 8 метров в секунду.

Для водителей условия на дорогах будут благоприятными: сухое дорожное покрытие и хорошая видимость обеспечат безопасное передвижение.

Тепло будет и в ночь на пятницу – около +10. А вот на выходных ожидается резкое похолодание.

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