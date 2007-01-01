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Общество

Губернатор наградил калужан

Торжественная церемония прошла утром 12 марта в Калуге.
Дмитрий Ивьев
12.03, 14:11
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Награды получили жители региона, добившиеся признания в различных сферах.

Студентки и аспирантки КГУ им. К.Э. Циолковского, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, МРНЦ им. А.Ф. Цыба Илона Дзирун, Елизавета Щукина, Алина Лапенко, Полина Купцова и Анастасия Салдаева награждены почетным знаком им. Е.Р. Дашковой.

Николай Шубин удостоен звания «Заслуженный изобретатель РФ».

Директор СШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркач стала «Заслуженным работником физической культуры РФ».

Спасший дорожного рабочего начальник отдела ГАИ Калуги Владимир Шрай получил медаль Калужской области «За мужество и самоотверженность».

Среди награжденных также сотрудник нашего издания, волонтер Михаил Тырин.

- Каждый награжденный - гордость Калужской области, - заявил губернатор Владислав Шапша.

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