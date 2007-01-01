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Общество

В Калужской области на 5612 свадеб пришлось 4815 разводов

Дмитрий Ивьев
12.03, 11:29
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Такие данные за 2024 год опубликованы в отчете Калугастата.

За год ситуация с соотношением браков и разводов ухудшилась.

В 2023 году на 6135 свадеб было 4864 развода.

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