Жуковский район: с традициями прошлого – в успешное будущее

Сегодня родина Маршала Победы не только точка притяжения для туристов, но и территория динамично развивающейся экономики, что наглядно подтвердили итоги 2024 года.

В добрый путь!

Визитная карточка любого района — ​его дороги. Из почти 750 километров жуковских дорог половина приходится на районные и поселенческие. Первостепенное внимание — ​поддержанию в порядке проблемных и опасных участков, при этом учитывается мнение людей.

Так, в минувшем году после обращения жителей дорожники отремонтировали 10-километровый участок между Чаусово и Высокиничами.

Для блага жителей удаленных деревень сельского поселения Верховье привели в порядок дорогу Любицы–­Болотское, а с 1 апреля из Любиц пойдет новый автобусный маршрут до Обнинска.

В Кременках, Белоусово и в Высокиничах обновили улично-­дорожную сеть, а у многодетных семей появилась отремонтированная дорога к их земельным участкам в деревне Трясь.

Кипит работа, движутся станки

Международное санкционное давление не помещало Жуковскому району наращивать промышленно-экономическую составляющую. Поступлений в собственный бюджет в 2024 году район обеспечил на 28% больше, чем в предыдущем.

Действующие на территории предприятия разрабатывают и выпускают композитные элементы для машиностроения, сложную электронику, медицинское лабораторное оборудование, водный транспорт, пластиковую упаковку и многое другое.

Развитие не останавливается ни на один день. Так, в прошлом году в Кременках открылась кондитерская фабрика «Кремона», которая вскоре планирует утроить объем производства.

«Завод Протей» построил производственно-­складской комплекс. ЗАО «Мыс» запустило новый производственный цех на 200 рабочих мест, здесь начата сборка кабин для электромобилей.

В таком ритме живет экономика района, поддерживающего должную инвестиционную привлекательность. А труд специалистов достойно вознаграждается: размер среднемесячной заработной платы в здесь достиг 85 000 руб­лей — ​третье место в области.

Погода в доме

Комфорт в домах жителей района, бесперебойная работа коммунальных сетей ​в числе приоритетов администрации.

Восемь многоквартирных домов получили долгожданный капитальный ремонт. В наступившем году благодаря существенному увеличению финансирования этот показатель дойдет до 28 домов.

По федеральной программе «Чистая вода» в районе обновляются системы водоснабжения. Станция очистки воды построена в Белоусово. В Жукове введен в строй водозабор. В Высокиничах, в селах Восход и Совхоз Чаусово отремонтированы сети водоснабжения.

На очереди — реконструкция очистных сооружений в трех населенных пунктах, уже разработана проектная документация.

В трех городских поселениях дождались ремонта сети теплоснабжения, а в деревне Маринки модернизирована котельная.

Одно из лидирующих мест в регионе Жуковский район занимает по темпам догазификации. Межпоселковый газопровод появился в 2024 году между деревнями Колышево и Шопино. Еще шесть таких магистралей достроят в наступившем году, обеспечив голубым топливом 17 населенных пунктов.

Проекты дальнейшей догазификации района — ​в стадии разработки.

На здоровье!

В 2024 году в районное здравоохранение пришли новые специалисты — ​27 врачей. И еще 24 будущих медика обучаются в вузах.

Для новых кадров, как и для их пациентов, создаются достойные условия — ​прошел ремонт клинико-­диагностической лаборатории и капитальный ремонт детской поликлиники в Кременках, а в Тарутино, в новом модульном здании открылась амбулатория.

Благодаря новому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в городские клиники запланирована поставка нового оборудования на сумму почти 30 млн руб.

Кстати, чтобы меньше ходить по врачам, нужны физкультура и спорт, и для этого создаются соответствующие условия. Новая спортплощадка в истекшем году появилась в Маринках.

В районе ведут спортивную подготовку восемь профильных учреждений, в которых занимается более трех тысяч спортсменов. Всего же спортивно-­оздоровительным движением охвачено более половины населения Жуковского района.

Поможем, поддержим, защитим

Больше четверти населения района (около 17 тысяч человек) пользуются мерами социальной поддержки.

В 2024 году, объявленном Годом семьи, особое внимание уделялось защите семьи и решению демографического вызова.

195 жуковских семей получили статус многодетных, их общее число достигло 1350.

За прошлый год 245 семей стали получателями ежемесячных пособий при рождении детей, а в пользу 307 семей выплачен региональный материнский капитал при рождении второго и последующих детей.

Материальную помощь из районного бюджета получили 64 семьи участников СВО, еще шесть семей обеспечены земельными участками.

Кроме того, в районе объявили благотворительный марафон «Все для Победы!» для помощи участникам СВО и их семьям. Уже собрано более 2,5 млн рублей.

Вычитать и умножать…

Почти 60% бюджетных денег в Жуковском районе вкладывается в будущее — ​отдается на образование и воспитание детей, на всестороннюю заботу о них.

В 2024 году здесь провели масштабную модернизация двух школ: ​основной общеобразовательной им. В. Шестаковского в селе Восход и средней общеобразовательной им. генерала Захаркина в Кременках. На это потрачено более 100 млн руб­лей.

В 13 дошкольных учреждениях и в 13 общеобразовательных школах района сделан ремонт, обновлены мебель и учебное оборудование.

Центр «Точка роста» школы им. А.В. Грибковой в селе Истье также получил новое оборудование.

Идет подготовка документации для строительства новой школы на 1000 мест в Белоусово, которое планируется начать в 2026-2027 годах.

При этом задача жуковских педагогов ​не только учить детей, но и растить их достойными гражданами, воспитывать патриотизм, прививать гордость историей своей родины.

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями есть во всех школах. Дети участвуют в деятельности движений «Орлята России» и «Движение первых», вступают в юнармейские отряды, организуют тематические экспозиции, открывают Парты Героев, посвященные участникам СВО.

Для посещения открыты 13 школьных музеев и комнат боевой славы.

Чтобы развернулась душа!

Кто достойно поработал, тому положено хорошо отдохнуть. Благо условий для этого в Жуковском районе предостаточно.

Приятно и с пользой провести свободное время могут жители района на любой из благоустроенных общественных территорий, которых в истекшем году стало на семь больше. Еще столько же появится в распоряжении жуковцев в текущем году.

Не остаются без посетителей и жуковские туристические маршруты — ​в 2024 году их посетило 460 тысяч гостей. Далеко за пределами района известны «Парк птиц», Музей мусора «Му­Му», бизнес-парк «Грачи», активно действуют популярные санатории и базы отдыха.

Уже третий в районе виртуальный концертный зал открылся в библиотеке города Белоусово благодаря нацпроекту «Культура».

Новые музыкальные инструменты, оборудование, костюмы появились в детских школах искусств.

Пять учреждений культуры района работают по программе «Пушкинская карта», что привлекает туда больше молодежи.

— Все позитивные изменения в районе — ​это результат упорного труда, слаженной и эффективной работы руководителей и коллективов наших предприятий и учреждений, органов местного самоуправления, депутатов, активных жителей, волонтеров, общественных организаций, — ​говорит глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко. — ​Безусловно, у нас еще много задач, которые предстоит решить, — ​не останавливаемся на достигнутом и идем только вперед.