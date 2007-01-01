Жуковский район: с традициями прошлого – в успешное будущее
Сегодня родина Маршала Победы не только точка притяжения для туристов, но и территория динамично развивающейся экономики, что наглядно подтвердили итоги 2024 года.
В добрый путь!
Визитная карточка любого района — его дороги. Из почти 750 километров жуковских дорог половина приходится на районные и поселенческие. Первостепенное внимание — поддержанию в порядке проблемных и опасных участков, при этом учитывается мнение людей.
Так, в минувшем году после обращения жителей дорожники отремонтировали 10-километровый участок между Чаусово и Высокиничами.
Для блага жителей удаленных деревень сельского поселения Верховье привели в порядок дорогу Любицы–Болотское, а с 1 апреля из Любиц пойдет новый автобусный маршрут до Обнинска.
В Кременках, Белоусово и в Высокиничах обновили улично-дорожную сеть, а у многодетных семей появилась отремонтированная дорога к их земельным участкам в деревне Трясь.
Кипит работа, движутся станки
Международное санкционное давление не помещало Жуковскому району наращивать промышленно-экономическую составляющую. Поступлений в собственный бюджет в 2024 году район обеспечил на 28% больше, чем в предыдущем.
Действующие на территории предприятия разрабатывают и выпускают композитные элементы для машиностроения, сложную электронику, медицинское лабораторное оборудование, водный транспорт, пластиковую упаковку и многое другое.
Развитие не останавливается ни на один день. Так, в прошлом году в Кременках открылась кондитерская фабрика «Кремона», которая вскоре планирует утроить объем производства.
«Завод Протей» построил производственно-складской комплекс. ЗАО «Мыс» запустило новый производственный цех на 200 рабочих мест, здесь начата сборка кабин для электромобилей.
В таком ритме живет экономика района, поддерживающего должную инвестиционную привлекательность. А труд специалистов достойно вознаграждается: размер среднемесячной заработной платы в здесь достиг 85 000 рублей — третье место в области.
Погода в доме
Комфорт в домах жителей района, бесперебойная работа коммунальных сетей в числе приоритетов администрации.
Восемь многоквартирных домов получили долгожданный капитальный ремонт. В наступившем году благодаря существенному увеличению финансирования этот показатель дойдет до 28 домов.
По федеральной программе «Чистая вода» в районе обновляются системы водоснабжения. Станция очистки воды построена в Белоусово. В Жукове введен в строй водозабор. В Высокиничах, в селах Восход и Совхоз Чаусово отремонтированы сети водоснабжения.
На очереди — реконструкция очистных сооружений в трех населенных пунктах, уже разработана проектная документация.
В трех городских поселениях дождались ремонта сети теплоснабжения, а в деревне Маринки модернизирована котельная.
Одно из лидирующих мест в регионе Жуковский район занимает по темпам догазификации. Межпоселковый газопровод появился в 2024 году между деревнями Колышево и Шопино. Еще шесть таких магистралей достроят в наступившем году, обеспечив голубым топливом 17 населенных пунктов.
Проекты дальнейшей догазификации района — в стадии разработки.
На здоровье!
В 2024 году в районное здравоохранение пришли новые специалисты — 27 врачей. И еще 24 будущих медика обучаются в вузах.
Для новых кадров, как и для их пациентов, создаются достойные условия — прошел ремонт клинико-диагностической лаборатории и капитальный ремонт детской поликлиники в Кременках, а в Тарутино, в новом модульном здании открылась амбулатория.
Благодаря новому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в городские клиники запланирована поставка нового оборудования на сумму почти 30 млн руб.
Кстати, чтобы меньше ходить по врачам, нужны физкультура и спорт, и для этого создаются соответствующие условия. Новая спортплощадка в истекшем году появилась в Маринках.
В районе ведут спортивную подготовку восемь профильных учреждений, в которых занимается более трех тысяч спортсменов. Всего же спортивно-оздоровительным движением охвачено более половины населения Жуковского района.
Поможем, поддержим, защитим
Больше четверти населения района (около 17 тысяч человек) пользуются мерами социальной поддержки.
В 2024 году, объявленном Годом семьи, особое внимание уделялось защите семьи и решению демографического вызова.
195 жуковских семей получили статус многодетных, их общее число достигло 1350.
За прошлый год 245 семей стали получателями ежемесячных пособий при рождении детей, а в пользу 307 семей выплачен региональный материнский капитал при рождении второго и последующих детей.
Материальную помощь из районного бюджета получили 64 семьи участников СВО, еще шесть семей обеспечены земельными участками.
Кроме того, в районе объявили благотворительный марафон «Все для Победы!» для помощи участникам СВО и их семьям. Уже собрано более 2,5 млн рублей.
Вычитать и умножать…
Почти 60% бюджетных денег в Жуковском районе вкладывается в будущее — отдается на образование и воспитание детей, на всестороннюю заботу о них.
В 2024 году здесь провели масштабную модернизация двух школ: основной общеобразовательной им. В. Шестаковского в селе Восход и средней общеобразовательной им. генерала Захаркина в Кременках. На это потрачено более 100 млн рублей.
В 13 дошкольных учреждениях и в 13 общеобразовательных школах района сделан ремонт, обновлены мебель и учебное оборудование.
Центр «Точка роста» школы им. А.В. Грибковой в селе Истье также получил новое оборудование.
Идет подготовка документации для строительства новой школы на 1000 мест в Белоусово, которое планируется начать в 2026-2027 годах.
При этом задача жуковских педагогов не только учить детей, но и растить их достойными гражданами, воспитывать патриотизм, прививать гордость историей своей родины.
Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями есть во всех школах. Дети участвуют в деятельности движений «Орлята России» и «Движение первых», вступают в юнармейские отряды, организуют тематические экспозиции, открывают Парты Героев, посвященные участникам СВО.
Для посещения открыты 13 школьных музеев и комнат боевой славы.
Чтобы развернулась душа!
Кто достойно поработал, тому положено хорошо отдохнуть. Благо условий для этого в Жуковском районе предостаточно.
Приятно и с пользой провести свободное время могут жители района на любой из благоустроенных общественных территорий, которых в истекшем году стало на семь больше. Еще столько же появится в распоряжении жуковцев в текущем году.
Не остаются без посетителей и жуковские туристические маршруты — в 2024 году их посетило 460 тысяч гостей. Далеко за пределами района известны «Парк птиц», Музей мусора «МуМу», бизнес-парк «Грачи», активно действуют популярные санатории и базы отдыха.
Уже третий в районе виртуальный концертный зал открылся в библиотеке города Белоусово благодаря нацпроекту «Культура».
Новые музыкальные инструменты, оборудование, костюмы появились в детских школах искусств.
Пять учреждений культуры района работают по программе «Пушкинская карта», что привлекает туда больше молодежи.
— Все позитивные изменения в районе — это результат упорного труда, слаженной и эффективной работы руководителей и коллективов наших предприятий и учреждений, органов местного самоуправления, депутатов, активных жителей, волонтеров, общественных организаций, — говорит глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко. — Безусловно, у нас еще много задач, которые предстоит решить, — не останавливаемся на достигнутом и идем только вперед.
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