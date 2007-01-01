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Общество

В Калужской области появился племенной репродуктор по разведению особых лошадей

В Тарусском районе теперь официально будут выращивать лошадей орловской рысистой породы.
Дмитрий Ивьев
12.03, 07:40
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Местное хозяйство получило соответствующий статус, сообщил 11 марта министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.

- Это стратегически важный шаг в укреплении позиций российского и калужского коневодства, - заявил он.

На базе хозяйства выращивают элитные породы лошадей, также создана инфраструктура для популяризации конного спорта. На ипподроме проходят рысистые бега, соревнования русских троек, а также ежегодный Фестиваль Орловского рысака.

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