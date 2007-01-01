В Калужской области появился племенной репродуктор по разведению особых лошадей
В Тарусском районе теперь официально будут выращивать лошадей орловской рысистой породы.
Местное хозяйство получило соответствующий статус, сообщил 11 марта министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.
- Это стратегически важный шаг в укреплении позиций российского и калужского коневодства, - заявил он.
На базе хозяйства выращивают элитные породы лошадей, также создана инфраструктура для популяризации конного спорта. На ипподроме проходят рысистые бега, соревнования русских троек, а также ежегодный Фестиваль Орловского рысака.