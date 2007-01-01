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В Калужской области ожидается пасмурная погода

По данным синоптиков, 12 марта в Калужской области будет облачно, без ярких проблесков солнца.
Дмитрий Ивьев
12.03, 05:50
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Температура воздуха составит от +5 градусов утром до +10 градусов днем, что сохранит относительно комфортные условия для повседневной активности.

Однако небольшой дождь может потребовать использования зонта или дождевика.

Южный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, практически не создавая помех при нахождении на улице.

Для водителей условия на дорогах останутся удовлетворительными, однако из-за дождя дорожное покрытие может стать местами скользким.

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