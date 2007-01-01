В Калужской области зубры установили новый рекорд по рождаемости

Заповедник «Калужские засеки» посчитал зубрят, родившихся в 2024 году.

Фото: "Калужские засеки".

Третий год подряд обновляется рекорд.

Специалисты насчитали 97 зубрят.

- Завершившийся учет показал, группировка зубров, обитающая в заповеднике «Калужские засеки», насчитывает 628 животных, - пояснили в заповеднике. - Из них в стаде проживают 514 зубров, это — самки с телятами, и отдельно 114 зубров — самцы разных возрастов.

Учёты животных сотрудники проводили, проезжая десятки километров заповедной территории на снегоходах и болотоходах: изучали следы зубров, разбирались в хитросплетениях их дневных переходов, местах лёжек. Визуальные учёты проводили на подкормочных площадках, куда приходит основная часть обитающих сегодня в заповеднике зубров. Кроме этого, при подсчете использовали информацию с фотоловушек.