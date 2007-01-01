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Общество

В Калужской области 518 беременных женщин с сахарным диабетом получат непрерывные мониторинги глюкозы

Об этом сообщили 11 марта в правительстве региона со ссылкой на данные Минздрава.
Дмитрий Ивьев
11.03, 14:05
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Фото: правительство Калужской области.
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Будущим мамам нужно обратиться в женскую консультацию к гинекологу.

- НМГ представляет собой сенсор, устанавливаемый в подкожно-жировую клетчатку, - пояснили в правительстве. - Сам корпус, в котором находится передатчик, крепится на коже и соединяется с телефоном. Устройство измеряет уровень сахара в крови через определённые отрезки времени и передаёт данные на смартфон.

Обеспечение медизделиями происходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и проекта «Борьба с сахарным диабетом». НМГ получают не только беременные женщины, но и дети. Также в поликлиниках региона работают «Школы сахарного диабета».

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