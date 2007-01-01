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Общество

ВТБ Лизинг оперативно поставил в Калужскую область самосвалы из собственного стока

11.03, 15:17
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ВТБ Лизинг отгрузил партию самосвалов Shacman X3000 предприятию из Калуги. Шесть единиц техники на 60,6 млн рублей поставлены в кратчайшие сроки из стока самой лизинговой компании. Заказчику поставлены самосвалы с колёсной формулой 6х6. Благодаря пополнению автопарка заказчик сможет эффективно выполнять работы по строительству и капитальному ремонту жилых и нежилых зданий в Калужской области и других регионах страны.

Согласно отчёту о регистрации транспортных средств в России, автомобили Shacman два года подряд входят в тройку лидеров сегмента грузовиков, приобретаемых бизнесом. В 2024 году на марку пришлось 7% от общего количества техники, поставленной отечественным предприятиям. 66% всех поставок Shacman в России в 2024 году, – это новые транспортные средства, 34% приходится на технику с пробегом. При этом 64% сделок по покупке автомобилей бренда профинансировано лизинговыми компаниями.

Предприятия Калужской области в прошлом году приобрели на 27% больше автомобилей бренда, чем в 2023-м. 41% техники Shacman, поставленной в 2024 году местным компаниям, применяется в строительстве, 21% – в логистике, 8% – на промышленном производстве.

ВТБ Лизинг предлагает заказчикам грузовую технику, исходя из их задач и финансового профиля. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести автомобили напрямую из стока лизинговой компании в рамках программы «Техника в наличии» или получить финансирование на покупку у поставщика из числа 4000 партнёров ВТБ Лизинг по всей России. При оформлении техники в финансовую аренду всем компаниям доступны сбалансированные условия сделки (оптимальные сроки лизинга, авансовые и ежемесячные платежи), а предприятиям на общей системе налогообложения – дополнительные налоговые преференции, позволяющие вернуть в бюджет до 45% от стоимости предмета лизинга.

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