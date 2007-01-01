В Калуге запретят оставлять электросамокаты на тротуарах

Для прокатных компаний готовят новые ограничения, сообщили в городской управе.

Первый заместитель городского головы Александр Серяков 10 марта сообщил на планерке в горуправе, что выбрано 30 мест для парковки самокатов. В других местах их оставлять будет нельзя.

Этот список мест для парковки обещают опубликовать позже.

Напомним, прокат самокатов начался в Калуге на прошлой неделе. Пока этого транспорта в центре города заметно меньше, чем год назад.