+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге запретят оставлять электросамокаты на тротуарах
Новость дня Общество

В Калуге запретят оставлять электросамокаты на тротуарах

Для прокатных компаний готовят новые ограничения, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
11.03, 14:49
0 1018
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Первый заместитель городского головы Александр Серяков 10 марта сообщил на планерке в горуправе, что выбрано 30 мест для парковки самокатов. В других местах их оставлять будет нельзя.

Этот список мест для парковки обещают опубликовать позже.

Напомним, прокат самокатов начался в Калуге на прошлой неделе. Пока этого транспорта в центре города заметно меньше, чем год назад.

Новости по тегу
общество транспорт
Лента настроения
10 оценили
70%
10%
10%
0%
0%
10%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBPVnk4bW1vUmxycnpTcmdHakdNdVE9PSIsInZhbHVlIjoic0NpMFdEeTFxMGtSY1NjZlh4WUMvUHlVcS9hQTIycGlNd3JDNkF0bitlcVowcFExNzV3S2NVUGdqcGtoSmt6cmRPMnIvQTM1QUpLR3B1dHJ6ejJxOXlZOFJBeDkvTzVlaEQvalhDZzlERW5OMW1CdWFPOEs1SkVua29jRmR5UE5talk3akcyalNtWFNqTjQ3MXR5UGd5VWpUT3podHVJY3VsaHVEcGN5OVBxOVJFZExqREFrM0tkV2ZxY0hoVTd4bzBiOS8raExXaVFTV2NKa0tiaksrb3RFbTFtMHJRQWZLSFVkWjZFMzBaSmllZElPWWlhaUw0Rm9yUXFCU1E4N1huVStkaFVza2FESHVqNEVrQlh2L1FCR2I5aWQwQW4wMTRyQVBrcnEyWjB0UVA2Tk0yL1RLRlhVSWp3Tk1GcFBsQjJUbEF0Y28wQ1dxa0FHN0liWHEwaVJlbU1QYXplSjl0ajVqMWxLYW14NVJPMzkzSE9pQ01xQkFuSW1EbnVUYTJEemRPVVlHRTZrK29QUm8xWDlVSE5WNHMxQzl6Y0ppN2Z1S1NvbkcxWG05YW1zUUR2clFleXdUTzZWMERJaSIsIm1hYyI6IjU2YjRjNTNmNTZjYmExZjQzOGU4NzVmNjNjODU3ODVkM2M2ZTIwMDA0YWJjOWQ3MDI1NmE1ZDM4Njc2ZDExMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFSaUxGRS85VW5sNUEweWowUlpWNWc9PSIsInZhbHVlIjoiSW9HTnlJQVQxS2Z4UEMyQ0hzbXFWWTJiM2I5eDhoT1oyMXlveDhiSUNrSWdNVXRpdUJJTDYwTTNJbTl5ZzNmbzdab2k0ZnFpUUU1UDk0cTBjWlBaSnhKSGpBN1dRWEc2aGcrblc4VHl6VndLczFyYmk3K0N0RHBadlJwMmRVODlTZzBvOHMrUkxvM0ZlY3RkT1pEQmNXdll1a2xjd1Vxb0JrQU5LbHNQUmx3Y0E5YnQxV3RRYStjQ1ZzbzlobCs4UHlHTHR2K3huTzhSRHpPT3FJZXNTMHZYZHJlZk5jTmJiZzVYdSswaytEV3JQdTNtWWpvTmJSSUVCOHFKci9NUzVQclVJZ2hZWENxOHVuOFJrOXFCRDl3U1ZDMWZVWVVNSnJBcUhDRkdzMFZCQldiL21qOXhlQVUwM0VReWQzYXFGbkpLUzlFOVNqWUUyelBiNzBDdWxYSnMvRDBLZi8zVmN5T3JxNTc4Smx3VlhDcXphU09aNWlSYmdmNGRlKzZCck1kVGtYSTlmN1Q1dlZ0bkpYY2I4a2ZEMVJONnV5QzhGWWRMcDJzTi9hUDBVVTFXSW01NDVzK0x1UUl0bEFLZUV4TFlIQ09wVTk3akcwRzJGNmZIRkw0VXNxS0RERFJ2dTFtVVBrbllQTDdPemErMDR0ZFR2ZEtJWW9GQzVXRDQxZjVXZ1MvR1FCZWtKRTNaUllHVld6bWVMRWE2TWt0OHBRVGY2cENsaXZzd3hoL2hwUVVLR3hRMWFMUkowcFBoaE5QRDBmTGNUZTk0R1RjbTF4K216aDJUZGNEbXNjaTdTV3lQV2ZuMGhPV3dhY244Y3gwUGZjam1hUTN5Y0lHOSIsIm1hYyI6IjlkZmU3YTE2ZGZmMDUyZWI5NWViNzkzN2E2NzM0ZDhiYjczMjNiMGJmNzhmMmVhNTc5ODdiMTFkZTM3YmRjYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+