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Шапша возложил цветы к Вечному огню

Церемония в Калуге прошла во вторник, 11 марта.
Дмитрий Ивьев
11.03, 12:50
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Она была приурочена к визиту в наш регион депутата Госдумы Сергея Миронова.

На рабочей встрече они обсудили различные вопросы.

- Специальная военная операция накладывает особую ответственность на власть. Наша страна отвечает на сложные вызовы, и сейчас как никогда важна сплоченность разных политических сил, - заявил губернатор. - В работе по развитию страны, повышению качества жизни людей. Сохранению исторической памяти. Приближению нашей Победы.

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