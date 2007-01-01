Шапша возложил цветы к Вечному огню
Церемония в Калуге прошла во вторник, 11 марта.
Она была приурочена к визиту в наш регион депутата Госдумы Сергея Миронова.
На рабочей встрече они обсудили различные вопросы.
- Специальная военная операция накладывает особую ответственность на власть. Наша страна отвечает на сложные вызовы, и сейчас как никогда важна сплоченность разных политических сил, - заявил губернатор. - В работе по развитию страны, повышению качества жизни людей. Сохранению исторической памяти. Приближению нашей Победы.