Губернатор рассказал об отчете главы администрации Жуковского района

Мероприятие состоялось 10 марта.

Глава администрации Анатолий Суярко рассказал о последних достижениях: в микрорайоне № 8 в Жукове построили водозабор, в Белоусово установили станцию очистки воды, в деревне Тиньково в этом году начнется строительство уличного газопровода, отремонтировали участок дороги Любицы - Болотское, в Тарутино в новом модульном здании открыли амбулаторию.

Также там установили 4 новых ФАПа, еще 4 - заменили, а на работу привлекли 27 врачей.

- Много жалоб по вывозу мусора, - отметил Владислав Шапша. - Вчера на отчете этот вопрос тоже поднимали. Прошу администрацию района быть принципиальнее. Ведь и такие вопросы влияют на настрой людей и отношение к власти.