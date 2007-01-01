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Общество

Губернатор рассказал об отчете главы администрации Жуковского района

Мероприятие состоялось 10 марта.
Дмитрий Ивьев
11.03, 11:12
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Глава администрации Анатолий Суярко рассказал о последних достижениях: в микрорайоне № 8 в Жукове построили водозабор, в Белоусово установили станцию очистки воды, в деревне Тиньково в этом году начнется строительство уличного газопровода, отремонтировали участок дороги Любицы - Болотское, в Тарутино в новом модульном здании открыли амбулаторию.

Также там установили 4 новых ФАПа, еще 4 - заменили, а на работу привлекли 27 врачей.

- Много жалоб по вывозу мусора, - отметил Владислав Шапша. - Вчера на отчете этот вопрос тоже поднимали. Прошу администрацию района быть принципиальнее. Ведь и такие вопросы влияют на настрой людей и отношение к власти.

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