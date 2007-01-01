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Общество

В Калуге завершается строительство нового здания ТЮЗа

Дмитрий Ивьев
11.03, 11:33
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О ходе работ 11 марта сообщил министр строительства и ЖКХ Александр Шпиренко.

Министр уверен, что это будет архитектурная изюминка города.

Шпиренко отметил большую роль подсветки. Она подчеркивает линии фасада, создавая эффект воздушности.

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